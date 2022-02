Hockey, la Svizzera vola ai quarti

La Nazionale Svizzera maschile di hockey conquista la sua prima vittoria del torneo olimpico superando 4-2 la Repubblica Ceca stacca il “pass” per i quarti di finale. Costretti a incassare la rete di Klok al 10’08’, gli uomini di Fischer reagiscono e vanno in rete due volte nello spazio di 13 secondi con Ambühl (a segno in powerplay) e Mottet. Chiusa in vantaggio la prima frazione, la compagine elvetica si porta sul 3-1 al 09’53’’ del periodo centrale grazie a un bel tiro al volo scagliato da Malgin in situazione di superiorità numerica. Nel terzo periodo i gol di Diaz da una parte e di Cervenka dall’altra sanciscono il definitivo 4-2 in favore della Svizzera. Per i rossocrociati domani ci sarà la Finlandia.