Hockey, la Nazionale capitola sotto la Danimarca

Non procede bene l’avventura olimpica della Nazionale maschile svizzera di hockey. I ragazzi di Patrick Fischer hanno dovuto capitolare sotto i colpi della Danimarca, che alla fine si è imposta per 5-3. Le sconfitte precedenti contro Russia e Repubblica Ceca hanno forse agito sul morale dei rossocrociati, anche se una rimonta che ha portato le reti svizzere da una a tre nell’ultimo terzo per un momento ha fatto quasi sperare di potercela fare. Ironia della sorte: a risultare decisive per il successo della compagine scandinava sono state le reti segnate da due “ticinesi d’adozione”, ovvero Peter Regin (Hcap) e Mikkel Boedker (Hcl). Un’ennesima amara sconfitta all’interno di questi Giochi di Pechino 2022, che però potrebbero ancora riservare qualche bella sorpresa per le colleghe della Nazionale femminile. Vedremo se per gli uomini gli ottavi di finale costituiranno una ripartenza.