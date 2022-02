Hockey femminile, il Canada non fa sconti alla Svizzera

Serviva un’autentica impresa alla Nazionale svizzera femminile di hockey su ghiaccio per accedere all’atto conclusivo del torneo. Malgrado una prova generosa delle rossocrociate, il ribaltone non c’è stato e la semifinale con il Canada è terminata sul punteggio di 10-3 in favore delle nord americane. A segno, per le elvetiche, due volte Stalder e Müller. Le ragazze di Colin Müller potranno andare comunque a caccia di una medaglia: affronteranno infatti nella finalina la sconfitta dell’altra semifinale, che vede la Finlandia opposta agli Stati Uniti.