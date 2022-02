Termina alla prima run la finale di gobbe per il ticinese Marco Tadè. Il 26enne non è riuscito a ottenere il punteggio necessario per accedere alla tappa successiva, riservata ai migliori 12. Qualificatosi per l’atto conclusivo con il ventesimo e ultimo posto utile, Tadé ha chiuso la prova in 18esima posizione con il punteggio di 74,71. Il titolo è andato allo svedese Walter Wallberg (83,23 punti). Sul podio il 29enne canadese Mikael Kinsbury (82,18) e il giapponese Ikuma Hiroshima (81,48).