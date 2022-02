Danimarca invece generosa per il curling svizzero

Se la Danimarca si è rivelato l’ultimo scoglio contro il quale la Nazionale di hockey è andata a sbattere, i team maschile e femminile del curling svizzero non hanno avuto problemi a superare gli avversari e le avversarie danesi. Le giocatrici capitanate da Silvana Tirinzoni hanno superato la Danimarca per 8-5, risultando così l’unica squadra del curling femminile a rimanere imbattuta. I loro colleghi uomini hanno invece trionfato sugli scandinavi per 8-6, salendo al secondo posto della classifica.