Caso doping Valieva, c’è tanta gente che ulula

Lo “scandalo” sul presunto doping della pattinatrice russa Kamila Valieva è stato sollevato “da gente che non ha alcuna informazione” in proposito. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Peskov ha aggiunto che “tutti hanno cominciato a ululare in tutte le direzioni, senza essere a conoscenza della situazione”. “Non ci uniremo a questa schiera di ululanti - ha aggiunto il portavoce -. Avete sentito quello che il Comitato olimpico internazionale ha detto e non c’è motivo per noi di aggiungere altro. Seguiamo le indicazioni del Cio e auguriamo a tutti i nostri atleti, compresa Valieva, di vincere nient’altro che l’oro”.