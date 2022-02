Al via la cerimonia di apertura

È in corso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 allo Stadio Nazionale della capitale della Cina, definito “Nido d’uccello”: l’evento, iniziato alle oggi alle 13:00 (le 20:00 in Cina), inagura la 24° edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Nonostante una temperatura vicina a 10 gradi sottozero, e i timori per il Covid-19, le tribune sono riempite al 60%. In tribuna d’onore, il presidente cinese Xi, il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach.