Usa, vaccini bimbi sicuri: 8 miocarditi su 7 mln dosi

Solo otto casi di miocardite su 7’141’428 dosi somministrate in bambini al di sotto degli undici anni. I dati sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid-19 nei fanciulli arriva dal meeting dell’Advisory Committee on Immunization Practices (Acip) dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC, un’agenzia federale degli Stati Uniti di controllo sulla sanità).