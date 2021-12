Per l’UDC il 2G è una tappa verso l’obbligo di vaccinazione

L’introduzione a livello nazionale della regola 2G (accesso solo per guariti e vaccinati) è arbitraria secondo l’UDC. Non serve, è discriminatoria ed è una “tappa preliminare per la vaccinazione obbligatoria per tutti”, scrive il partito in un comunicato.

L’UDC punta il dito contro gli altri partiti che il 2 dicembre hanno respinto il passaggio nella legge Covid che avrebbe vietato al Consiglio federale di introdurre il 2G. Invece di proteggere i gruppi a rischio in modo efficiente, la maggioranza di centro-sinistra in Consiglio federale e in Parlamento ha preferito discriminare la popolazione, scrive l’UDC.