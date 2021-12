Omicron in Israele, per ora non si vede malattia più grave

“Siamo allarmati per la contagiosità della variante Omicron, ma per il momento non vediamo che sia più violenta né che dia una malattia più grave rispetto alle altre varianti. Il vaccino continua a coprire dalla malattia severa anche con due dosi”. Lo ha detto all’agenzia di stampa italiana Ansa Arnon Shahar, responsabile della task force Covid e della campagna vaccinale in Israele. “Stiamo condividendo i dati con il Sud Africa e le case farmaceutiche e ci aspettiamo di saperne di più tra una settimana. In Israele possiamo dire di essere nella quinta ondata del virus, ma grazie al booster la stiamo contenendo molto, abbiamo 500 contagi al giorno”, ha aggiunto