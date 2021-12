Omicron, da linfociti T protezione al 70-80% contro variante

Anche se gli anticorpi sviluppati con una precedente infezione o con la vaccinazione non riescono a riconoscere e bloccare la variante Omicron, la seconda linea di difesa rappresentata dai linfociti T è ancora efficace e protegge contro le conseguenze più gravi della malattia. È quanto emerge da uno studio condotto dall’University of Cape Town, in Sudafrica, e reso disponibile in pre-print sul database medRxiv.