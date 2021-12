Sono in tutto 8 i Paesi europei che richiedono il risultato negativo di un test anti-Covid a tutti i viaggiatori in arrivo da altri Stati membri dell’Unione europea, anche se vaccinati. Dalle informazioni pubblicate sul portale della Commissione europea “Reopen-EU”, risulta che Italia, Austria, Portogallo, Grecia, Cipro, Irlanda, Lettonia e Svezia hanno introdotto la misura nel corso delle ultime settimane. Per questi Paesi l’obbligo resterà in vigore almeno fino alla prima settimana di gennaio.