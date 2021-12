Messico autorizza in emergenza vaccino cubano Abdala

La Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino cubano Abdala contro il Covid-19. Tale vaccino “è compatibile con le nostre regole di verificata qualità, sicurezza e efficacia del prodotto”, si legge in un comunicato della Cofepris. Con questa autorizzazione, Abdala diventa il decimo vaccino contro il Covid-19 approvato in Messico per uso di emergenza, dopo quelli di Pfizer, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna e Sinopharm.