Marina Usa inizia a licenziare marinai no vax

In caso di vaccinazione la procedura può essere fermata in ogni momento. Lo riferisce il sito The Hill, ricordando che l’aviazione ha già provveduto a 27 licenziamenti per questo motivo. “Per assicurarsi una forza pienamente vaccinata, la politica della Us Navy è far sì che tutti siano vaccinati. Per chi rifiuta la vaccinazione si avvia il congedo il più presto possibile”, ha detto il vice ammiraglio John B. Nowell, responsabile del personale della Marina.