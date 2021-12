Locali notturni, meglio pensare al vaccino obbligatorio

La Commissione svizzera dei bar e dei club (CSBC) critica le proposte del Consiglio federale e afferma che occorre una strategia globale invece di muoversi prudentemente a scapito dei singoli settori. In particolare i politici svizzeri non hanno il coraggio di affrontare “temi scottanti” come la vaccinazione obbligatoria, come avviene invece in Germania e in Austria, afferma la CSBS.

La vita notturna è ancora una volta colpita dalle misure previste dal Consiglio federale. E questo nonostante le cifre del cantone di Ginevra dimostrino che i locali notturni, per non parlare di bar e ristoranti, non possono essere considerati come vettori della pandemia, osserva un comunicato della CSBS. La vita notturna ancora una volta serve da alibi a una politica che non riesce ad agire là dove la pandemia è effettivamente in atto, per esempio nelle scuole, dichiara nella nota Alexander Bücheli, portavoce della CSBS.