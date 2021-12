Il Belgio chiude cinema e teatri dal 26 dicembre

Omicron spaventa e il Belgio prende nuove misure preventive per contrastare la diffusione del Covid. A partire dal 26 dicembre Bruxelles vieterà eventi di massa, come mercatini e villaggi invernali, spettacoli e congressi al chiuso, con restrizioni all’aperto. Teatri a cinema saranno chiusi. I negozi resteranno aperti, ma con massimo due visitatori per volta con garanzia di mantenimento della distanza di sicurezza. Gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse.

Resteranno aperti i luoghi di culto, librerie, biblioteche, ludoteche e mediateche, musei e piscine, sale per matrimoni e funerali, ippodromi, centri benessere e centri fitness. Nulla cambia per le scuole, che riprenderanno il 10 gennaio con una settimana di ritardo rispetto al calendario, come già previsto. Per il settore della ristorazione restano in vigore le disposizioni emanate il 3 dicembre scorso, cioè l’obbligo di chiusura alle 23 anche durante le feste di Natale e fine anno.