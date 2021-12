Glättli: “Il Governo dovrebbe decidere subito invece di consultare”

Secondo il presidente dei Verdi Balthasar Glättli, le misure per contenere il coronavirus non diventano più efficaci “se il Consiglio federale le mette in consultazione per la seconda volta invece di adottarle”. Misure come l’obbligo dell’home office sono necessarie per contrastare l’ondata attuale, scrive Glättli su Twitter. Eppure “il Consiglio federale non riesce nemmeno a imporre l’obbligo del telelavoro e i test nelle scuole”. Si tratta di un “fallimento del governo”, afferma il presidente dei Verdi che ha pure criticato l’inazione dei cantoni.