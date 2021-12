GastroSuisse dubita dell’efficacia del “2G”

Il presidente di GastroSuisse, Casimir Platzer, non è “del tutto sicuro dell’efficacia” del sistema 2G generalizzato - ovvero accesso limitato a chi è vaccinato o guarito - proposto nella prima variante del Consiglio federale. Fa notare che i paesi vicini hanno optato per il contenimento nonostante il 2G. Forse si dovrebbe discutere con il Consiglio federale di varianti più efficaci, sostiene Platzer in un video di Keystone-ATS. Anche l’epidemiologo Marcel Salathé ha recentemente dichiarato che il 2G porta a una falsa sicurezza, ha continuato. Sono i pazienti a rischio che si trovano in terapia intensiva, ha detto Platzer. Forse per i gruppi a rischio è necessaria una soluzione 2G, “per una persona di 20-30 anni, è discutibile che il 2G sia la misura giusta”.