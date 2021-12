Aziende, prolungato termine per chiedere aiuti

Quale misura transitoria e immediata per i casi di rigore, il Consiglio federale ha adeguato oggi la vigente ordinanza Covid-19 affinché le imprese possano presentare richieste di aiuto fino al 31 marzo 2022 e i Cantoni emettere le fatture destinate alla Confederazione entro il 31 agosto 2022. Con questa decisione, l’esecutivo risponde al desiderio del Parlamento che, in via precauzionale, durante la sessione invernale ha prolungato la base legale dei programmi cantonali per i casi di rigore durante la discussione sulla revisione della Legge Covid-19. Ciò significa che le imprese danneggiate dai provvedimenti per contenere la pandemia adottati dalle autorità devono essere sostenute finanziariamente anche nel 2022, precisa una nota governativa odierna.