Yoga Trekking a Rasa: un’esperienza unica a contatto con la natura.

Le emozioni iniziano a Locarno salendo a bordo di un treno della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Un viaggio alla scoperta della selvaggia natura delle Centovalli e dei suoi caratteristici borghi, in un susseguirsi di gole profonde, montagne selvagge, fiumi e cascate. Una volta giunti a Verdasio la risalita in funivia condurrà in pochi minuti a Rasa. Una perla nascosta nello scrigno naturale delle Centovalli, l’ultimo villaggio ticinese che non conosce le auto. Il villaggio situato a poco meno di 900 metri, si trova su una magnifica terrazza panoramica che sovrasta la valle. È in questo scenario idilliaco e di quiete assoluta che si svolge il percorso di yoga-trekking. Un percorso ad anello, con fermate dedicate alla cultura e allo yoga, con l’accompagnamento di un’insegnante di yoga e meditazione e di una guida turistica (difficoltà dell’escursione T2).

EQUIPAGGIAMENTO

Tappetino da yoga, borraccia d’acqua, pranzo al sacco. Calzature da escursione e abbigliamento da yoga raccomandati.

PREZZO

Il prezzo di 65 CHF include il viaggio in treno di andata e ritorno, risalita e discesa con la Funivia Verdasio- Rasa, l’accompagnamento di un’insegnante di yoga e meditazione e una guida turistica. Bambini fino a 6 anni gratis. Assicurazione a carico del partecipante. Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 15. In caso di rinuncia da parte della persona iscritta non è previsto rimborso o sostituzione.

QUANDO

Sabato 23 luglio con partenza da Locarno alle ore 9.00 e rientro alle 15.30 circa.

DOVE ACQUISTARE

Il biglietto può essere acquistato comodamente online su biglietteria.ch

***

L’esperienza può essere organizzata su richiesta anche in altre date per gruppi di 6-10 persone contattando La Biglietteria FARTIn caso di maltempo o se non venisse raggiunto il numero minimo di 10 persone, l’uscita sarà annullata con un preavviso di 72 ore. In caso di annullamento il rimborso è garantito.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La Biglietteria FART

Piazza Stazione 3, CH-6601 Muralto