Un viaggio nel tempo a bordo del treno storico

Ogni uscita è un’occasione speciale per vivere un viaggio in un’atmosfera d’altri tempi a bordo di un treno storico composto dall’elettrotreno ABDe 6/6 del 1963 e da due vagoni AB4 del 1923.

Salendo a bordo ci si trova catapultati in un’atmosfera d’altri tempi con sedili in legno e velluto rosso, tenendo in mano gli spessi biglietti di cartone che il capotreno fora come nei tempi che furono. Il treno percorre la tratta tra Locarno e Camedo con una velocità massima di 45 km orari, offrendo ai passeggeri una vista mozzafiato sul paesaggio circostante.