Scollinando è adatto a tutti

Il 12 giugno a scollinando si può passare una giornata che può piacere a tutti, passeggiando su e giù per la collina nord di Lugano tra spettacoli, concerti, atelier, visite guidate, attività sportive, percorsi didattici e ludici. L’evento, giunto alla 12esima edizione, è offerto gratuitamente e senza iscrizione dagli 11 Comuni promotori, con il sostegno di BancaStato e altri sponsor.

IL PROGRAMMA:

Dalle 09:00 colazione offerta in tutti gli 11 Comuni organizzatori, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia, seguita alle 10:00 da spettacoli gratuiti di vario tipo proposti da compagnie ticinesi e adatti ai bambini ma anche agli adulti.

Dalle 11 alle 17 tutte le attività sono solo nella zona focus, quest’anno: Comano, Canobbio, Trevano.

Dalle 17:15 aperitivo conclusivo a Canobbio, momento ufficiale, concerto di Renato Torre, giovane di Comano già finalista a XFactor e aperitivo degustazione di prodotti esclusivamente locali e particolari.

Il programma completo e la versione ridotta e modificata in caso di brutto tempo si trovano sul sito.

LA ZONA FOCUS:

Nelle aree ci sono dei servizi igienici, i punti di ristoro (a pagamento) con possibilità di pranzare o uno spuntino, altri spettacoli e oltre 50 animazioni diverse interattive da sperimentare di tipo sportivo, culturale, ricreativo, didattico, ludico e se ne trovano tante adatte ai bambini, ma anche molte rivolte agli adulti.

SOSTENIBILE:

La mobilità (ciclo-)pedonale è al centro dell’evento, ma anche per altri aspetti è vieppiù sostenibile: stampati su carta ecologica e fsc, stoviglie riutilizzabili quasi ovunque o comunque con materiali riciclabili o riciclati. Caffè fair trade alle colazioni e in generale tanti prodotti culinari locali, ai quali è interamente dedicato l’aperitivo degustazione dell’evento conclusivo della giornata, in collaborazione con SlowFood Ticino.

CONCORSO:

AIL SA sostiene la “Caccia ai Folletti”, il divertente concorso: fermandosi in almeno 3 aree animate diverse (4 per avere la parte cibo gratis all’evento finale), e cercando i folletti presentisi potrà poi compilare il formulario e vincere belle gite e altro in palio offerti da numerosi sponsor.

COME SPOSTARSI:

I percorsi piacevoli sono ad anello e concatenati, scegliendo liberamente dove iniziare e dove passeggiare tra le varie possibilità in base ai propri gusti consultando il programma. Per chi non può o non vuole camminare tutto il giorno, con il sostegno di TCS, Gruppo del Luganese, ci sono dei bus speciali gratuiti dalle colazioni (e stazione FFS Lamone-Cadempino e vicinanza FFS Lugano) verso la zona focus con il rientro dall’evento finale. Bus anche da Trevano e Comano verso l’evento finale a fine pomeriggio. Gli orari e le tratte sono indicati nel sito.

Per raggiungere scollinando da altrove è meglio usare i trasporti pubblici (possibilità di parcheggio limitate e non garantite). E grazie alla collaborazione con la Comunità tariffale Arcobaleno si può usare il Ticino Event ticket beneficiando del 20% di sconto sul biglietto A/R il 12 giugno (selezionare “Altri biglietti” dagli automatici).