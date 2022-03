Ritorna Vinissima, l’evento di Tamborini per eccellenza

Vinissima 2022 torna il 3 e 4 aprile dopo due anni di “pausa” nella storica cantina ticinese Tamborini di Lamone. Nata negli anni ‘90 come evento in Svizzera interna, negli anni si è trasformata e si è trasferita in Ticino, arrivando oggi ad ospitare 35 produttori esteri e più di 150 vini in degustazione.