Regala Bisbino a tuo papà.

I ragazzi del Bisbino, per festeggiare il papà e la famiglia hanno scelto l’illustrazione di un’artista di Kiev, Oksana Stepova. Essere figli e genitori è un regalo che non va mai dimenticato.

Offritevi e offrite una serata di relax, in famiglia, gustandovi tutti i nostri prodotti: sono il regalo perfetto per i vostri papà.

L’Amaro Generoso dopo cena per rilassarsi, la Birra Matta per dissetarsi, il Gin Bisbino piacevole per un momento in compagnia e l’Aperitivo Barbaro per stimolare l’appetito.