Presentata la prima edizione della “Plan ₿ Summer School”

Nell’ambito di Lugano’s Plan ₿, iniziativa pionieristica presentata lo scorso 3 marzo, la Città di Lugano unitamente a Tether Operations Limited è stata presentata oggi la prima edizione della “Plan ₿ Summer School”.

La Plan ₿ Summer School - che si terrà dal 3 al 16 luglio - è stata ideata per una formazione su Bitcoin, sulle criptovalute e sul mondo blockchain ed è destinata a un ampio pubblico, anche non specializzato, che potrà acquisire competenze nel settore, rafforzando una nuova generazione di imprenditori, studenti, ricercatori e interessati al tema.

Ai partecipanti di questa prima edizione della Plan ₿ Summer School non è richiesto di possedere requisiti formativi particolari o specifiche competenze tecniche,ma uno spiccato interesse per il settore con eventuali esperienze autodidattiche.

«Il tasso di possesso di criptovalute a livello globale stimato nel 2021 è in media del 3,9%, con oltre 300 milioni di utenti che gestiscono criptovalute in tutto il mondo», ha dichiarato Paolo Ardoino, CTO di Tether. «Poiché l’adozione di criptovalute continua a guidare la partecipazione all’ecosistema blockchain, è essenziale che il mondo della formazione sia reattivo per aiutare a formare meglio non solo i trader e gli investitori, ma anche i futuri proprietari di aziende che desiderano implementare questi strumenti nella loro vita quotidiana”.

Nel marzo del 2022, Tether e la Città di Lugano hanno finalizzato una partnership strategica con l’iniziativa “Lugano’s Plan ₿”, una collaborazione volta alla creazione di un centro di eccellenza a livello europeo per l’adozione della blockchain e che renderà Bitcoin, Tether e LVGA monete a corso legale de facto nella città.

La Plan ₿ Summer School consentirà ai partecipanti di lavorare per due settimane a stretto contatto con esperti e leader del settore a livello mondiale, seguendo gli aspetti teorici e di contesto del mondo blockchain, casi di studio, e partecipando in modo critico ai dibattiti sul settore. Grazie a coach ed esperti del settore i partecipanti affronteranno inoltre in modo pratico lo sviluppo di casi di studio locali e internazionali sulla blockchain, realizzando nel corso della summer school prototipi di progetti su blockchain. Questo approccio teorico e pratico permetterà ai partecipanti di comprendere il funzionamento, le opportunità, le implicazioni e gli aspetti da considerare per l’implementazione di tale tecnologia in diversi ambiti, sia business che istituzionali.

Grazie al sostegno di alcune aziende partner del Network 3Achain, così come pure di aziende leader del settore, gli studenti potranno cimentarsi nello sviluppo di applicazioni pratiche volte a migliorare l’attività di aziende già attive in vari settori industriali ed economici, portando direttamente un contributo di conoscenze ed esperienza e, allo stesso tempo, apprendere le dinamiche lato business e corporate.

Gli studenti impareranno a conoscere Bitcoin, le criptovalute e la blockchain concentrandosi su tre livelli: business, regolamentazione e tecnologia. Nello specifico gli argomenti tratteranno temi come i meccanismi di consenso, le stablecoin, asset digitali, tokenization, compliance, procedure antiriciclaggio e di conformità, tracciamento dei dati in blockchain, cybersecurity, DeFi/Dao, il mining sostenibile e altro ancora.

Al culmine del programma, i partecipanti della Plan ₿ Summer School presenteranno i risultati dei loro progetti pratici e avranno l’opportunità di conoscere leader del settore creando così nuove opportunità di impiego o di business.

Tra i relatori ci saranno importanti leader del settore, tra cui Adam Back, CEO di Blockstream, Paolo Ardoino, CTO di Tether, e Oleg Mikhalsky, Partner di Fulgur Ventures.

«All’interno del Plan ₿, quello della formazione è un aspetto rilevante e che mi sta particolarmente a cuore; infatti se ci siamo impegnati in questo progetto è proprio perché vogliamo dare l’opportunità ai nostri giovani e alle generazioni future, di acquisire conoscenze ed esperienze per poter essere protagonisti della tecnologia del futuro e consulenti specializzati in un mondo che vivrà una vera e propria rivoluzione” afferma il Sindaco della Città di Lugano, Michele Foletti. “Vogliamo inoltre che Lugano si posizioni a livello globale come centro di eccellenza per l’adozione di Bitcoin e della tecnologia blockchain”.

I partner della Plan ₿ Summer School includono il network della 3Achain, la blockchain promossa dalla Città di Lugano e Lightning Network, una rete decentralizzata che utilizza contratti intelligenti per consentire pagamenti istantanei attraverso reti peer-to-peer. Il partner universitario principale della Plan ₿ Summer School è la Franklin University Switzerland e contribuiranno all’offerta formativa della scuola estiva anche docenti del settore dell’Università della Svizzera italiana.

«In un contesto in continua evoluzione, dobbiamo riconoscere che la blockchain è qui per restare e anche il mondo accademico deve essere in grado di dare un contributo qualitativo e di valore a beneficio della società e dell’economia», ha dichiarato Kim Hildebrant, Presidente di Franklin University. “Siamo lieti della collaborazione con la Città di Lugano e Tether per dar vita alla prima Plan ₿ Summer School, che trasmetterà alla prossima generazione di leader le competenze e le abilità necessarie per prosperare».

“L’USI ha avviato da tempo rilevanti attività di ricerca e di insegnamento nell’area delle blockchain”, ha affermato Luca Maria Gambardella prorettore dell’USI. “L’USI segue da molto vicino questo settore in forte crescita scientifica, economica e culturale e collabora con grande interesse alla Plan ₿ Summer School con i propri docenti”.