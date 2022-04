Nata nelle Alpi. Arrivata in Ticino.

Un esempio di organizzazione che non ha eguali nel panorama della mobilità e che, anno dopo anno, ha dimostrato la bontà della visione del Gruppo Renault di assegnare questa regione ad AUTORS, società che ha le sue origini in un gruppo di appassionati uomini e donne di esperienza con un forte legame con la rinomata marca francese.

Alpine è ufficialmente rappresentata da AUTORS dal 1° aprile 2022, in un momento estremamente particolare per il mondo della mobilità e in piena transizione energetica, logistica e commerciale. Il costruttore vuole dare un messaggio di grande fiducia nella sua Rete di Distribuzione per una clientela che chiede di essere consigliata ed assistita da professionisti presenti nelle sue vicinanze.