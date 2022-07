Leggere mondi

La metafora attorno a cui si articola la terza edizione del Festival, affidato alla direzione artistica di Elio Schenini, è quella della leggibilità del mondo, una metafora che percorre tutta la storia dell’Occidente e che ha origine nello stretto rapporto di analogia che si è instaurato fin dall’antichità tra il mondo e il libro. In questo inizio di secondo millennio, caratterizzato da una società sempre più ipermediatizzata e iperconnessa, quello della leggibilità del mondo, è un tema di grande attualità. Quello in cui viviamo è infatti un periodo storico in cui, mentre l’oggetto libro sembra ormai aver perso terreno rispetto alla superficie lucida e touch degli schermi dei computer, la produzione quotidiana di informazioni ha raggiunto una tale dimensione che ormai solo gli algoritmi e le macchine sono in grado di affrontare e “leggere” questa incessante e sterminata raccolta di dati. Di fronte all’enorme mole di Big Data che la crescente capacità computazionale ci mette a disposizione sorge però un dubbio: non sarà paradossalmente proprio l’aumento potenzialmente senza limiti delle informazioni di cui possiamo disporre a mettere definitivamente in crisi la nostra possibilità di “leggere” il mondo?