La base dei nostri prodotti

Per non essere una meteora bisogna avere solide basi, competenza, tanta passione ed una materia prima di valore. Tutti ingredienti che la Bisbino Sagl ha all’attivo. E se il sapere dei 5 soci è stato fondamentale per dare il via a questo importante progetto, altrettanto importante è stato puntare sulla natura, sulla sostenibilità e su un approccio gentile verso l’agricoltura. Nei giardini di Sagno questa filosofia è stata subito messa in atto: le erbe medicinali, le radici e le infiorescenze alla base dei loro prodotti, devono essere tassativamente biologici. Artemisia, timo, salvia, alloro, verbena, sambuco, camomilla, zenzero, menta, melissa, lemongrass (ed altre erbe che, giustamente, rimangono segrete) sono coltivate da Martino, agricoltore del gruppo, senza alcun genere di additivo chimico. Una carta vincente, che ha certamente dato il tocco in più ai loro prodotti. E dopo un periodo di rodaggio a Sagno, giunge il momento dell’espansione. La domanda aumenta, come pure la voglia di creare nuovi prodotti ed offrire ai propri clienti emozioni sempre nuove. La risposta arriva con un terreno a Seseglio, un’incantevole masseria alle porte della città di Chiasso.

Seseglio e le sue novità

In questo nuovo e grande terreno vengono innanzitutto svolti molti lavori di ripristino, anche in collaborazione con aziende forestali e vitivinicole della regione. I terreni sono stati disboscati, recintati, e preparati alle nuove colture. Uno dei fiori all’occhiello è certamente un vecchio vigneto che è stato estirpato e ripiantato sapientemente con uva americana, e darà i suoi frutti tra un paio di anni. Quale sarà il destino di questi grappoli? Grazie alla collaborazione con la distilleria Jelmini di Mendrisio, verrà creata della grappa. E così, dopo un inizio molto contemporaneo con la produzione di gin e amaro, la Bisbino Sagl tornerà anche alle più antiche tradizioni che vedono nell’acquavite un caposaldo tra i prodotti ticinesi.

Frutta, bacche, mais

Oltre al vigneto ed alle erbe, a Seseglio sono state messe a dimora anche delle piante da frutta: prugne, mele, amarene e pere. Tutte piante di antiche varietà con le quali, in futuro, verranno creati dei distillati di nicchia e delle conserve. E di lamponi e more, cosa possiamo dire? Sono state piantate pure quelle, riservandoci sorprese a medio termine (al momento possiamo infatti solo immaginare la bontà dei prodotti che ne usciranno). Inoltre, per deliziare i propri clienti, i ragazzi della Bisbino Sagl si sono cimentati anche nella produzione di mais rosso, con il quale viene preparata una vecchia Seseglio, un’oasi naturale alle porte di Chiasso in cui c’è spazio sia per coltivare erbe e frutta che per produrre del miele varietà di farina per polenta macinata a pietra presso il Mulino di Bruzella. Destinazione? I mercatini di paese, dove è stata fatta assaggiare ai fortunati presenti. Un gesto certamente apprezzato, dal sincero sapore nostrano.

Miele, un prodotto d’eccellenza

E visto che lo spazio e la voglia di proporre sempre qualcosa di nuovo non mancano di certo, a Seseglio sono state piazzate anche delle arnie. Sotto la sapiente guida dell’apicoltore ed amico Ivano Lurati, le api trasformano i pollini della zona in pregiato oro liquido. Castagne, tiglio ed erbette Bisbino saranno le note marcate di questo miele, attualmente disponibile alla vendita nelle proposte/box regalo che si possono trovare sul loro sito web (www.bisbino.ch).

Cioccolato, l’immancabile

Se parliamo di prodotti svizzeri per antonomasia, non possiamo prescindere da una passione comune praticamente a tutti: il cioccolato. La Bisbino Sagl non si tira certo indietro quando si tratta di sperimentare e miscelare i propri prodotti assieme ad altre eccellenze. Nasce così una collaborazione a tre con Chocolat Stella di Giubiasco ed il caffè equo solidale di Chicco d’Oro, nota azienda di Balerna. Un trionfo di sapori disponibile all’acquisto sia online sia presso vari negozi di paese e punti vendita locali.

In divenire