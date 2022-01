IPO Master Mendrisio: si parte!

Finalmente l’attesa è finita, tra poche ore sarà IPO time al Casinò Admiral di Mendrisio.

Infatti lunedì 24 gennaio si alzerà per la prima volta il sipario sulla sala tornei della casa da gioco Admiral del Sottoceneri.

A fare la parte del protagonista sarà il torneo IPO nella sua versione Master con un buy-in da 1.100 euro. Sono attesi i più grandi giocatori a livello svizzero e italiano. Non mancheranno presenze dal resto d’Europa e soprattutto dalla Svizzera d’Oltralpe.

Dopo aver scritto la storia del poker europeo al Casinò di Campione e dopo essere passato anche dal Casinò Lugano, il brand IPO tornerà in Ticino e lo farà per un’occasione speciale: il debutto ufficiale dei tornei di Poker presso il Casinò di Mendrisio.

Il torneo vero e proprio comincerà mercoledì 26 gennaio con il DayA, ma nelle serate di lunedì 24 e martedì 25 sarà data a tutti la possibilità di partecipare ai tornei satellite con soli 120 euro di iscrizione. In palio ci saranno almeno 20 ticket garantiti da 1.100 euro ciascuno.

Quindi chiunque, anche gli amatori, potranno dare l’assalto al prestigioso trofeo internazionale. Il Casinò di Mendrisio, al quale secondo la normativa vigente, è possibile accedere osservando il principio del 2G (geimpf und gesegen), osserverà attentamente tutte le protezioni anti-Covid e per questo motivo, considerando la corposa affluenza ai tornei, è consigliabile recarsi con grande anticipo presso la casa da gioco per assicurarsi la possibilità di partecipare all’evento. Oltretutto già in questi giorni è possibile iscriversi presso le casse del Casinò che apre tutti i giorni alle ore 11.

La finale del torneo sarà domenica 30 gennaio.