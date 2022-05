Il Tappo alla Tana 2022

Cara Tesserata, Caro Tesserato,

Cara Amica del Tappo, Caro Amico del Tappo,

Quale miglior modo per celebrare l’arrivo della bella stagione se non festeggiando tutti insieme un nuovissimo evento targato Club del Tappo!!!

È con molto piacere che vi invitiamo a:

IL TAPPO ALLA TANA

Sabato 4 giugno 2022

dalle 16 alle 01

Masseria La Tana / Via Pizzuolo 79 / Rancate

In questa innovativa, suggestiva, originale ed esclusiva location ci sarà la possibilità di cenare grazie alla collaborazione con “Il Mattarello”, “Golosi di Natura” e “Capichurri” e come di consueto, troverete fornitissimi bar e un’area “Champagne” by Kiwanis Mendrisiotto.

L’intrattenimento musicale sarà affidato a “No Hay Banda!” (Paolo Fabris & Paolo Molinari) e al Dj Set del mitico Franz Bianchi.

Per non perdervi neanche un minuto di questa fantastica esperienza vi consigliamo di raggiungerci il prima possibile.

Il costo del biglietto per la serata è di CHF 10.– indistintamente per tesserati e non.

I posti sono limitati: vi consigliamo dunque di acquistare il vostro biglietto in prevendita per assicurarvi la partecipazione. L’evento si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di annullamento dell’evento (comunicazione 48 ore prima della festa) i biglietti non saranno rimborsati ed il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Come sempre lo scopo delle nostre feste è LA SOLIDARIETÀ!

Vi aspettiamo quindi numerosi per una grande festa all’insegna del divertimento e della beneficenza

Il vostro comitato Club del Tappo

INFORMAZIONI UTILI:

Entrata a pagamento CHF 10.– per tesserati e non tesserati (posti limitati / ingresso fino a 14 anni gratuito). L’evento si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di annullamento dell’evento (comunicazione 48 ore prima della festa) i biglietti non saranno rimborsati ed il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Prevendita biglietti presso: Conca Bella, Vacallo / Il Mattarello Balerna / Luga Change, Piazza Cioccaro, Lugano.

Parcheggi a diposizione: Campo di calcio, Rancate / Ditta Rex SA, Via Ruchat Roncati 1, Mendrisio / Si prega di evitare parcheggi selvaggi nel comune di Rancate. La zona sarà sorvegliata.

Viaggio in treno, viaggio sereno. La Masseria alla Tana è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione FFS di Mendrisio (10 min). Seguite i cartelli.