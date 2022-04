Hai dai 18 ai 40 anni? Stiamo cercando proprio te!

Il pompiere volontario ha sempre nuove sfide da affrontare. La sua missione principale è salvare persone ed animali in difficoltà, ma si occupa anche di tanti altri compiti: la lotta contro incendi in abitazioni, stabili industriali e boschi, l’intervento in caso di danni alla natura come allagamenti, caduta alberi, esondazioni o inquinamenti. L’ampio spettro di intervento è garante di compiti sempre nuovi e stimolanti e fa sì che durante la sua attività il pompiere non si annoia mai.