Da Locarno al Lago di Thun: un viaggio indimenticabile in treno e in battello

Se si è in cerca di un viaggio alla scoperta della Svizzera e dei suoi meravigliosi paesaggi, questa nuova offerta proposta dalla Ferrovia Vigezzina-Centovalli e da BLS è la risposta giusta. Con questo biglietto speciale scontato del 70% e valido uno o due giorni, si abbinano infatti due treni panoramici e un’escursione in battello, con la possibilità di visitare Domodossola, Spiez e Thun.

Da Locarno a Domodossola con i treni panoramici della Ferrovia Vigezzina-Centovalli

52 km di percorso, 2 nazioni e 83 ponti da scoprire in poco meno di due ore. Un viaggio slow in cui concedersi il tempo di lasciarsi stupire da un territorio ricco di sorprese. Un’esperienza unica a contatto con un paesaggio variegato, in un susseguirsi di gole profonde, montagne selvagge, fiumi e cascate. Una natura prorompente in cui si inseriscono armoniosamente piccoli e caratteristici borghi disseminati tra le Centovalli e la Valle Vigezzo.