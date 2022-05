Concorso ImmaginaTI 2022 promosso dalla SIC Ticino

Si è tenuta sabato 14 maggio alla stazione di Bellinzona la premiazione della seconda edizione del concorso “ImmaginaTI 2022” promosso dalla Società degli impiegati del commercio – SIC Ticino in collaborazione con BancaStato. L’obiettivo del concorso era rappresentare tramite una fotografia la propria visione dello smartworking, aspetto che durante la recente pandemia è uscito dalla nicchia ed ha permesso a molti impiegati ed impiegate di continuare a svolgere la propria attività professionale direttamente dall’ambiente domestico, migliorando al contempo la conciliazione lavoro-famiglia. Il tema dello smartworking si inserisce in un contesto più ampio della responsabilità sociale d’impresa per il quale Cantone, rappresentanti delle imprese ed istituti di formazione si stanno impegnando nella diffusione di tali principi.