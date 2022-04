Una volta c’erano gli spazzini, oggi si sono evoluti in operatori ecologici... un tempo si parlava di rosticcerie oggi sono tutti take away... una volta c’era il tutto fare, oggi c’è ... Ci pensa Gigi Sagl

Una ditta semplice per un lavoro quotidiano: il “problem Solving domestico”, comunemente detto tuttofare! Ci pensa Gigi Sagl

In una società in continua evoluzione, anche a livello di terminologie sempre più influenzate dall’inglese e dall’internazionalità, in un periodo storico incredibile, pieno di alti e bassi come sempre vince la semplicità!

Nasce così, da un’intuizione, un’idea semplice combinata con la grande richiesta del mercato per tutti quei lavori che le grandi ditte non fanno, la nostra piccola fenice!

Sempre attenti anche all’evoluzione dei vari materiali, con una discreta esperienza che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, in questo anno abbiamo ricevuto richieste per le cose più disparate, dall’appendere lampadari, binari tende, specchi, mensole, ecc, per cambiare lampadine, i fili della lavanderia, sgomberare locali con smaltimento in discarica, imbiancature e colorazioni di pareti, riparazioni edili (crepe, tegole, ...), ritiro e montaggio mobilio, traslochi, riparazioni idrauliche, lavori di giardinaggio, costruzione di gazebi, aiuole, scale in pietra e/o cemento armato, rifacimento piazzali, pulizie di appartamenti per riconsegna fine contratto d’affitto, insomma chi più ne ha più ne metta!

Ma tranquilli alla fine... Ci pensa Gigi!

Comunque tutte richieste accomunate dallo stesso problema, il non trovare nessuno che soddisfacesse le necessità e/o urgenze del cliente!

Noi, partiti come ditta individuale in un anno abbiamo avuto tante richieste da poter pensare di poter evolvere subito in Ci pensa Gigi Sagl, ma nonostante la nostra piccola fenice abbia spiccato subito il volo, noi siamo rimasti comunque con i piedi per terra e continuiamo la nostra gestione familiare nel modo che ci contraddistingue: allegri, alla mano, disponibili, flessibili e quando si può anche un po’ accondiscendenti (il cliente ha sempre ragione!).

Così facendo siamo riusciti a ritagliarci uno spazio tutto nostro nel mercato, e con i tempi che corrono non possiamo che esserne orgogliosi!

La collaborazione con altre piccole aziende del posto (generalmente gestite da persone simili a noi), la pubblicità su radio 3i (grazie mediaticino!), ma anche il passaparola (che in un contesto come quello ticinese è vitale!) e, perché no, anche i prezzi modici, ci hanno fornito e continuano a fornirci una richiesta tale da poterci permettere di immaginarci come una fenice che è risorta dalle sue ceneri e continua a volare!

Grazie ai nostri amati clienti e ai super collaboratori.