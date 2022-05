Casinò Admiral sponsor di tappa del Tour de Suisse

Per la prima volta nella sua storia il Casinò Admiral di Mendrisio sponsorizza la tappa ticinese del Tour de Suisse che arriva a Novazzano il prossimo 16 giugno. In quanto partner dell’avvenimento sportivo destinato a fare epoca nel nostro cantone, la Direzione del Casinò era presente alla Conferenza Stampa di presentazione presso la Casa Comunale di Novazzano.



La conferenza è stata inaugurata da David Loosli ex ciclista del Tds e Direttore sportivo che ha presentato gli sponsor, le divise e le tappe della storica corsa. Dati interessanti quelli sentiti: il Tour de Suisse è la quarta gara nazionale per importanza, è senz’altro il più importante evento svizzero dell’anno e vedrà oltre 1'000'000 di spettatori durante il percorso, sarà inoltre trasmesso in oltre 120 paesi del mondo. Tra gli altri sono intervenuti Giorgio Montorfano, Presidente dell’Associazione Tds22 Novazzano, Athos Cereghetti, Vicepresidente dell’Associazione Tds22 Novazzano, nonché responsabile delle finanze e degli sport e Andrea Bellati, Direttore tecnico.



La tappa di Novazzano sarà la quinta del tour e arriverà al termine di un percorso di 193 km; la partenza sarà ad Ambrì alle ore 12:30 e l’arrivo a Novazzano è previsto per le 17:20 circa. La particolarità di questa tappa sarà proprio il circuito finale nel Mendrisiotto che sarà percorso per ben 3 volte, per la gioia degli spettatori.



Per il Casinò Admiral di Mendrisio rappresenta davvero un grande orgoglio sostenere la tappa che vedrà gli atleti tra le vie delle nostre città. Lo scopo della nuova Direzione è proprio quello di sostenere le manifestazioni locali. Il Tour de Suisse non è l’unico evento del mese di giugno per la casa da gioco, i Casinò Admiral di Mendrisio e Locarno, infatti, si preparano all’arrivo dell’Admiral Jackpot il 9 giugno che darà la possibilità di vincere fino a 500'000 chf giocando su tutte le slot di Mendrisio e di Locarno.”