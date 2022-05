3, 2, 1... Medioevo: “Bellinzona Castles & GO”... la Corsa più medievale della Terra!

Tutte le città svizzere di dimensioni medio-grandi sono contraddistinte da corse podistiche di carattere più o meno popolare che, frequentate da migliaia di partecipanti, oltre a favorire il benessere e la salute di questi ultimi, concorrono ad animare i rispettivi centri. In controtendenza, Bellinzona - capitale del cantone Ticino, terza città più importante della Confederazione per estensione territoriale e iscritta al Patrimonio UNESCO - da qualche anno a questa parte aveva purtroppo perso le sue piccole, ma caratteristiche gare podistiche più popolari. Ecco allora che, complice una situazione che lascia finalmente intravedere concreti spiragli di luce per quanto riguarda la pandemia e in considerazione sia dell’avvento di Alptransit sia dell’apertura della galleria di base del Ceneri che hanno sensibilmente avvicinato la Città alle altre maggiori realtà urbane confederate, rispettivamente al Nord Italia, l’associazione “Bellinzona Castles & GO” ha pensato di colmare questa lacuna, proponendo un nuovo, originale e unico evento podistico denominato proprio “Bellinzona Castles & GO”. L’evento, non esistente in nessuna altra parte del mondo per come concepito e che consiste sia di una corsa podistica di 10 Km sia di una camminata Wallking/Nordic walking non competitiva parimenti di 10 Km, è sì podistico, ma presenta anche importanti implicazioni di natura culturale, storica, architettonica, paesaggistica, turistica ed emozionale. Boschi incontaminati, quartieri di pregio architettonico, centro storico medievale dal fascino intatto e, soprattutto, una splendida Fortezza UNESCO costituita di ben tre castelli caratterizzati da ponti levatoi, passaggi segreti, percorsi merlati... In quali altre città ci si può ritrovare protagonisti di un evento podistico calato in uno scenario simile? Domenica 29 maggio prossima, lungo i percorsi di “Bellinzona Castles & GO” i partecipanti all’evento potranno anche vivere l’esperienza della rievocazione medievale proposta dall’Associazione “La Spada nella Rocca”, essere informati - per il tramite di una speciale segnaletica culturale temporanea - su fatti storici, sulle eccellenze e su quanto di più prestigioso e affascinante hanno da offrire la Città della Turrita e il suo territorio e, infine, godere della musica proposta da parte di una dozzina di formazioni locali che, rappresentanti dei più diversi generi, se si troveranno a suonare in un dato punto della Città è perché con esso hanno un profondo legame storico, culturale o aneddotico. Ecco perché - insieme a molto altro ancora e con lo scopo di fare vivere ai suoi partecipanti e ai loro accompagnatori un’autentica esperienza bellinzonese a 360° - “Bellinzona Castles & GO” rappresenta un modo davvero innovativo di valorizzare il territorio e di concepire il turismo culturale. Ecco perché la Città di Bellinzona e l’Organizzazione turistica regionale sede Bellinzonese e Alto Ticino hanno deciso, insieme ad altri importanti sponsor, di sostenere il nuovo evento podistico (ma non solo) “Bellinzona Castles & GO”: una corsa indietro nel tempo!