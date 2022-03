25 anni e non sentirli.

La Flash Credit di Mendrisio compie un quarto di secolo e festeggia il compleanno con un’importante novità: il rinnovo degli uffici della sede centrale. Sempre situata in Via Motta 2 a Mendrisio, la filiale di Mendrisio si è spostata di pochi passi godendo di nuovi e più ampi spazi lavorativi e sale di consulenza.

Trasparenza, correttezza, affidabilità, rispetto e competenza. Sono questi i valori su cui – mattone dopo mattone – la società esperta di intermediazione bancaria ha costruito la propria reputazione e ha saputo guadagnarsi la fiducia delle banche svizzere. Qualità – quelle appena elencate – riconosciute con stima dai clienti, in costante aumento di anno in anno.

Il tempo passa e cambiano anche le modalità operative. L’avanzare della tecnologia ha permesso a Flash Credit di innovarsi sul web proponendo la richiesta di credito online con possibilità di interagire via mail e/o WhatsApp al fine di snellire le pratiche burocratiche e velocizzare le procedure. Le richieste di credito online, così come quelle in presenza, vengono trattate nel modo più professionale possibile dagli esperti consulenti. Una risposta – qualunque essa sia – viene garantita in 24/48 ore dall’inoltro della domanda.