Mosca: “Ci si avvicina allo scontro nucleare”

Capitolo grano, possibili passi in avanti

Qualcosa sembra muoversi invece sulla questione del grano. Domani è in programma un incontro tra Russia, Ucraina e Onu e Istanbul, a livello di delegazioni militari, per discutere di come aprire corridoi marittimi per l'esportazione dei cereali. Mosca chiede di ispezionare le navi per verificare che non portino armi, Kiev sarebbe favorevole ma solo con ispettori terzi e vuole garanzie che i russi non ne approfittino per attaccare. Poi c'è il nodo dello sminamento dei porti. L'Onu, che sta negoziando da diverse settimane con il sostegno di Ankara, spera in una svolta. E c'è grande attesa anche per un incontro tra Putin ed Erdogan il 19 luglio a Teheran, il primo da quando è iniziata la guerra. I due leader parteciperanno ad una trilaterale con l'Iran dedicata alla Siria, ma ci sarà spazio anche per un bilaterale proprio sull'Ucraina.