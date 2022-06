Consigliere di Stato dal 2015, il suo prossimo obiettivo è la rielezione per il terzo mandato, ma c’è chi prevede per lui un futuro a Berna. Sarà l’occasione per parlare di tutto un po’: le finanze, il nostro Governo, le elezioni, il fascino di Berna, la situazione economica e i grossi problemi energetici.