Ultimi biglietti per il Connection Festival

Nella splendida cornice di Piazza Grande a Locarno, per la terza edizione del Connection Festival sono previste tre imperdibili serate di grande musica, con artisti internazionali e l’animazione organizzata da Radio3i.

Programma:

Venerdì 17 Giugno: Rhove, Shiva e Paky / opening act: Nerissima Serpe Apertura porte ore 19.00

Animazione Radio3i

Biglietto unico posto in piedi

Rhove, Shiva e Paky compongono un terzetto con numeri da capogiro per quanto riguarda gli stream, i dischi di platino e i followers che li seguono. Ad aprire la serata un altro grande nome, Nerissima Serpe, che insieme a loro compone il gruppo delle punte di diamante della scena rap/trap italiana attuale.

Sabato 18 Giugno: Blanco Apertura porte ore 19.00

Biglietto unico posto in piedi

Biglietto VIP APERO dalle ore 19.00 (SOLD OUT)

Reduce dal grande successo come vincitore al Festival di Sanremo insieme a Mahmood, Blanco è il cantautore del momento, il suo «Blu Celeste Tour» ha registrato sold out in tutte le location d’italia e arriva a Locarno per un’unica ed esclusivissima data svizzera

Domenica 19 Giugno: Ultimo Apertura porte ore 19.00

Biglietto VIP APERO dalle ore 19.00

Un grande ritorno al Connection Festival, Ultimo è l’artista che completa il cartellone della rassegna. Una data speciale e unica nel suo genere dove il cantautore porterà sul palco alcuni dei suoi più grandi successi in versione piano e voce.

Altre informazioni

I concerti sono accessibili a qualsiasi età, tuttavia i minori fino a 15 anni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne, dai 16 anni compiuti invece è possibile accedere senza accompagnatore.

Area disabili

L’entrata per l’area disabili è situata in Via Trevani, per prenotazioni e informazioni è possibile contattarci scrivendo una mail a [email protected]

VIP Apero

Il pacchetto VIP Apero comprende lo standing Apero presso la Corte SES con entrata privilegiata da Via Trevani e lo spazio riservato sulla terrazza del Bar Verbano (terrazza VIP) per godersi il concerto. Orari aperitivo Vip: dalle 19:00 alle ore 20:15

Ultimi biglietti disponibili

Invitiamo a diffidare da siti di secondary-ticketing online e ad utilizzare unicamente il rivenditore ufficiale: www.ticketcorner.ch, oppure a recarsi presso i punti di vendita offline MANOR e Coop City. Inoltre si segnala che è attiva anche la biglietteria di Piazza Magnolia con i seguenti orari di apertura:

Giovedì 16 dalle ore 20.00 Venerdì 17 dalle ore 17.00 Sabato 18 dalle ore 17.00 Domenica 19 dalle ore 17.00

Si avvisa il gentile pubblico che non è permesso introdurre nell’area concerto: bottigliette di acqua o bibite, armi, oggetti infiammabili e oggetti contundenti di qualsiasi genere, come caschi da moto, skateboard, monopattini, contenitori rigidi, ombrelli etc...

Connection Festival è anche Piazza Magnolia (area UBS/La Posta)!

Il divertimento inizia da qui e continua anche dopo i concerti! In Piazza Magnolia vi aspettano dj set, bar, food trucks e l’animazione targata Radio 3i. Aperto da Giovedì 16 Giugno a domenica 19 Giugno.

L’intero festival si svolge in modalità cashless.

L’evento si svolge in qualsiasi condizione meteo.