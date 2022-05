Torna la Festa della Musica a Mendrisio!

Sono passati poco meno di due anni dall’ultima vera Festa della Musica di Mendrisio. Dopo un’esposizione fotografica per le vie del centro cittadino e un evento settembrino alle piscine, la manifestazione gratuita è pronta a tornare nel nucleo storico della città, nella sua formula classica.

Il 24 e il 25 giugno più di venti gruppi musicali si esibiranno nella città: dalla zona di San Giovanni fino a Villa Argentina.

Venerdì sera si scaldano i motori

Il fulcro della due-giorni di musica sarà Piazza del Ponte, dove venerdì si darà il via alla danze con una serata all’insegna della musica ticinese. Non mancherà il divertimento con la travolgente musica degli Sgaffy, party band che non ha bisogno di grandi presentazioni. A precederli ci saranno Crazy Stools, Navree Affaire, Sun Over Waves ed Elias Bertini.

Una città che balla

I concerti del sabato inizieranno nel pomeriggio e si svilupperanno fino a tarda sera sui tre palchi principali della Festa della Musica: in Piazza del Ponte, alla Filanda (novità di quest’anno) e in Corso Bello.

La programmazione musicale è il risultato di una selezione a cui hanno partecipato oltre 100 band, scelte secondo criteri di qualità del progetto e di rappresentanza di generi musicali. Dai suoi albori, la Festa della Musica si prefigge l’obiettivo di offrire al proprio pubblico un’esperienza sonora di valore, eclettica e a 360 gradi, e anche l’edizione 2022 non viene meno a questi principi. Headliner della serata sarà il gruppo svizzerotedesco Klischée, che propone un electro-swing tutto da ballare. Una band che ha calcato i palchi dei principali openair svizzeri e che arriva per la prima volta in Ticino. Già noti alle nostre latitudini sono invece i Palko!Muski che porteranno a Mendrisio i loro scatenati ritmi gipsy. Questa edizione vede anche il ritorno della cantautrice Stella Cruz che insieme alla sua delicata musica proporrà uno spettacolo letteralmente di fuoco. Il cartellone dei musicisti svizzeri si completa con la cantautrice grigionese Julie Fox.

Come sempre non mancherà una folta rappresentanza di band dall’Italia: The Ghibertins, il duo Le Tendenze, The Crowsroads, Riccardo Inge e A3 Apulia Project, un ensemble che ci traghetterà fino al Salento.

Ampio spazio sarà dedicato anche al meglio della musica ticinese con Yesterday is History, The Day Tonight, Big Bang Family & NX, Snakes in my Head, Camila Koller, The Black Heidis, GaryLaLoupe, Eleonor e il giovanissimo cantautore Solomon Levante.

Musica a 360 gradi

A fianco della programmazione ufficiale sono previsti numerosi eventi collaterali. Dal tardo pomeriggio nella zona di San Giovanni è in agenda un ricco programma di musica classica, curato dall’Associazione Musica nel Mendrisiotto. Dalle 20:30 nel parco di Villa Argentina risuoneranno le note della Civica Filarmonica di Mendrisio, mentre nel corso della giornata nella Corte dei Pompieri, spazio alla musica popolare con il Gruppo Otello e i Canterini della Valle di Muggio.