Ponto Valentino, torna a sfilare la Milizia napoleonica

Domenica 17 luglio torna a sfilare la Tradizionale Milizia Napoleonica di Ponto Valentino in onore della Festa della Madonna del Carmelo. Come da tradizione saranno tre giornate di festa, che inizieranno sabato 16 luglio con il suono in allegria delle campane e la sfilata serale dei tamburini. La giornata clou è prevista domenica, alle 10.30 nella Chiesa parrocchiale, dove verrà celebrata la messa per la popolazione con la suggestiva sfilata da parte della Milizia napoleonica: i militi entrano infatti in Chiesa e presentano davanti al clero il “saluto della pace”. Nel pomeriggio si riprende alle 15.00 con la celebrazione dei Vesperi e la processione religiosa accompagnata dalla tradizionale milizia e dalla confraternita, cui faranno seguito le salve d’onore.