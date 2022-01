Pio e Amedeo tornano in Ticino

“Felicissimo Show” raccoglie l’eredità di “Felicissima Sera”, lo show televisivo che li ha visti protagonisti lo scorso anno su Canale 5 e che ha regalato al duo pugliese picchi di share televisivo per oltre 5’549’000 milioni di telespettatori. I due comici più stravaganti della televisione italiana porteranno il loro inedito spettacolo in due date svizzere, Basilea e Locarno, per coinvolgere il pubblico con la loro tagliente ironia. A Basilea lo spettacolo è in programma il 25 novembre, sulle rive del Verbano il 26.