Monte Carasso, torna la Festa in Valle

Traguardo importante per l’open air Festa in Valle. La manifestazione quest’anno giunge alla sua decima edizione e per l’occasione gli organizzatori hanno aggiunto una serata in più: il festival si svolgerà dunque venerdì 8 e sabato 9 luglio nel pressi del sagrato della chiesa della Madonna della Valle a Monte Carasso/Sementina, luogo storico dell’evento.