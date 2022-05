I migliori scatti del fotogiornalismo esposti a Monte Carasso

La mostra itinerante World Press Photo Exhibition, esposta ogni anno in 120 città distribuite in tutto il mondo, fa ritorno a Monte Carasso per l’unica tappa nella Svizzera italiana. Dal 6 al 30 maggio i sotterranei dell’Antico Convento delle Agostiniane ospiteranno le 120 fotografie finaliste del più prestigioso concorso di fotogiornalismo, che sin dal 1955 premia gli scatti di grande rilevanza giornalistica.