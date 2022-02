Zelensky ha parlato con Macron per accelerare processo pace

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto di aver parlato oggi con il presidente francese Emmanuel Macron di una “accelerazione del processo di pace” per il conflitto in Ucraina, mentre l’Europa si affretta a disinnescare le tensioni con la Russia.

Il colloquio fra i due presidenti

“Prosegue il dialogo con Emmanuel Macron sulla lotta alle sfide alla sicurezza e sull’accelerazione del processo di pace all’interno del formato Normandia”, ha twittato Zelensky dopo una telefonata, riferendosi ai colloqui che hanno coinvolto Russia, Ucraina, Francia e Germania. Questa sera, secondo quanto riferito da fonti dell’Eliseo, Macron ha parlato per 45 minuti con Putin e per circa un’ora con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Le due discussioni - continuano le fonti - giungono in un contesto di concertazione continua fra partner europei ed alleati. Si iscrivono nella determinazione del presidente francese di proseguire il dialogo per identificare gli elementi che devono portare a una de-escalation”. “I colloqui - proseguono le fonti della presidenza francese - sono stati incentrati su due priorità. La prima, capitalizzare sui recenti progressi del formato Normandia per giungere ad una soluzione duratura nel Donbass. La seconda, avviare la conversazione sulle condizioni dell’equilibrio strategico in Europa, che devono consentire di constatare una riduzione dei rischi sul terreno e garantire la sicurezza sul continente”.