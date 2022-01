Xiomara Castro è la prima presidente donna dell’Honduras

Poco dopo le 12 (le 19 in Svizzera) Castro, dopo aver assistito ad una messa nella basilica dedicata alla Vergine di Suyapa, patrona dell’Honduras, ha giurato nello stadio nazionale, di fronte a migliaia di persone festanti, di voler “essere fedele alla Repubblica e di rispettare e far rispettare la sua Costituzione e le sue leggi”.

Vincitrice con oltre il 50% di voti delle elezioni presidenziali del novembre scorso la Castro, 62 anni, ha anche scritto la parola fine a decenni di bipartitismo conservatore (Partido Nacional-Partido Liberal) che ha governato in uno dei Paesi più poveri e violenti dell’America latina, costringendo vasti strati della popolazione ad unirsi alle carovane di migranti che dal Centro America marciano verso la frontiera con gli Stati Uniti in cerca di una vita migliore.

“Finiti 12 anni di lotta”

Per alcuni giorni, il clima di festa della vigilia è stato mitigato da un’improvvisa crisi all’interno del partito di governo, che si è spaccato, portando alla costituzione di due paralleli Uffici di presidenza del Congresso (Parlamento unicamerale). Apparentemente però, grazie a una mediazione da parte di Usa, Ue e Onu, il problema viene considerato in via di soluzione. Per questo Xiomara Castro, mostrando di aver ritrovato la serenità, non ha esitato ad utilizzare i social per sostenere, alludendo all’atto di forza che estromise il marito dal potere, che ormai sono finiti “12 anni di lotta e 12 anni di resistenza. Oggi inizia il governo del popolo. Buongiorno, Honduras”.