Xi’an, dopo un mese revocato il lockdown

Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ufficialmente dopo un mese il lockdown totale contro il Covid a Xi’an, il capoluogo dello Shaanxi, consentendo ai suoi 13 milioni di residenti il ritorno alla normalità. La metropoli famosa per ospitare l’Esercito di terracotta era in confinamento dallo scorso 22 dicembre a causa di un focolaio che ha contato circa 1’800 casi di coronavirus. L’annuncio, diffuso in mattinata, ha fatto seguito al riavvio dei voli commerciali deciso ieri, manifestazione di una situazione giudicata sotto controllo.

Molto rigido

Xi’an, il più grave focolaio di variante Delta degli ultimi mesi in Cina, è stato un delicato banco di prova della “tolleranza zero” al Covid voluta dal Partito comunista, basata su blocchi mirati, restrizioni di viaggio e test di massa ogni volta che viene scoperto un caso. Il confinamento di Xi’an non si è svolto senza problemi, con scene che hanno replicato quanto visto in occasione della diffusione del virus a inizio 2020: per rispettare il rigido lockdown, per molti cittadini, anche affetti da gravi patologie, è stato estremamente difficile, quando non impossibile, avere accesso a farmaci e cure mediche, altri hanno avuto difficoltà addirittura a trovare da mangiare.