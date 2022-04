Voto 2020, spuntano 100 messaggi degli alleati di Trump

I messaggini inviati dal senatore repubblicano Mike Lee dello Utah e da Chip Roy del Texas rivelano come i due siano passati dall’essere strenui sostenitori del tentativo di Trump di ribaltare la vittoria di Biden ad essere spettatori scoraggiati. In un messaggio del 3 gennaio, ad esempio, Lee scrisse a Meadows che l’operazione “poteva ritorcersi contro tutti in modo serio”. Un cambiamento radicale rispetto ad un altro messaggio del 7 novembre, nel quale lo stesso Lee offriva a Meadows il suo “sostegno totale a percorrere qualsiasi strada legale e costituzionale a tua disposizione per ripristinare la fiducia degli americani nelle elezioni”. Lo stesso giorno, Roy scriveva: “Abbiamo bisogno di munizioni. Abbiamo bisogno di esempi di frode. Ne abbiamo bisogno questo fine settimana”.