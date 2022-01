“Voglio rompere le scatole ai non vaccinati”

“I non vaccinati? J’ai très envie de les emmerder”, espressione che in italiano potremmo tradurre con “Ho molta voglia di rompere loro le scatole”. Non l’ha affermato chicchessia, ma il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista al giornale Le Parisien. Macron ha usato questi termini rispondendo a una lettrice che si indignava per le operazioni chirurgiche posticipate negli ospedali a causa dei non vaccinati, che sono i principali occupanti dei letti di rianimazione.